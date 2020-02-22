В Индии обнаружили более 3 тысяч тонн золота

Находку оценивают примерно в 12 трлн рупий.

Ученые нашли в Индии золотой запас, который в пять раз превышает запас страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительным данным геологи обнаружили два золотых рудника с примерно 3,5 тыс. тонн золотой руды. Их обнаружили на востоке Индии в штате Уттар-Прадеш. Находку оценивают примерно в 12 трлн рупий, что равняется $167 млн.

По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии в данный момент составляет 626 тонн золота. Если оценки специалистов верны, то Индия выйдет на второе место по объему мировых золотых запасов. Первое место занимает США, у которых накоплено 8 133,5 тонны золота, у располагающейся на втором месте Германии — 3366 тонн.