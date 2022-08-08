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В ХМАО медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге

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В их лагере он съел консервы и оладьи.

В Ханты-Мансийском автономном округе медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пожарную охрану "Центроспас-Югория".

В конце июля филиал охраны направил опергруппу из 19 человек на тушение пожаров в 180 км от города Нягань. Оставшийся без своей берлоги медведь попал в лагерь спасателей, съел консервы и оладьи.

Съемку животного вели через окно охотничьего домика. Медведь посещал лагерь на протяжении трех ночей.

Ранее мы сообщали, что Финляндия демонтировала подаренный СССР памятник "Мир во всем мире".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: берлога, медведь, пожар, ханты мансийский автономный округ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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