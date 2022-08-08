В ХМАО медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге

В их лагере он съел консервы и оладьи.

В Ханты-Мансийском автономном округе медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пожарную охрану "Центроспас-Югория".

В конце июля филиал охраны направил опергруппу из 19 человек на тушение пожаров в 180 км от города Нягань. Оставшийся без своей берлоги медведь попал в лагерь спасателей, съел консервы и оладьи.

Съемку животного вели через окно охотничьего домика. Медведь посещал лагерь на протяжении трех ночей.

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Видео: Telegram / РИА Новости