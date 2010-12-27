В Гатчине в жилом доме произошел взрыв

Днем 15 апреля в Гатчине в одном из жилых домов раздался взрыв.Один человек серьезно пострадал.

Днем 15 апреля в центре города Гатчина в одном из жилых домов произошел взрыв. Об этом пишет "Мегаполис".

Причиной взрыва послужила неисправность самогонного аппарата, устпновленного в одной из квартир на третьем этаже. Жители услышали громкий хлопок, затем заметили, что взрывом вынесло стекла и в некоторых местах посыпался кирпич. Также был задымлен подъезд.





На место происшествия приехали пожарные и сообщили, что на момент взрыва самогонного аппарата в квартире горела плита. Взрыва газа чудом удалось избежать. В результате ЧП сильно пострадал владелец квартиры. Его увезли в реанимацию. Врачи говорят, что шансов выжить у него мало.





Фото: Мегаполис