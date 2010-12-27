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В Гатчине в жилом доме произошел взрыв
Сегодня, 16:12
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TretyakovaS
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В Гатчине в жилом доме произошел взрыв

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Днем 15 апреля в Гатчине в одном из жилых домов раздался взрыв.Один человек серьезно пострадал.

Днем 15 апреля в центре города Гатчина в одном из жилых домов произошел взрыв. Об этом пишет "Мегаполис". 

Причиной взрыва послужила неисправность самогонного аппарата, устпновленного в одной из квартир на третьем этаже. Жители услышали громкий хлопок, затем заметили, что взрывом вынесло стекла и в некоторых местах посыпался кирпич. Также был задымлен подъезд. 

На место происшествия приехали пожарные и сообщили, что на момент взрыва самогонного аппарата в квартире горела плита. Взрыва газа чудом удалось избежать. В результате ЧП сильно пострадал владелец квартиры. Его увезли в реанимацию. Врачи говорят, что шансов выжить у него мало.

Фото: Мегаполис

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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