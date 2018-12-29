В Гатчине появится новый детский сад

В шведском районе IQ города Гатчины появится детский сад для 120 малышей.

В шведском районе Гатчины окончены строительные работы по созданию нового общеобразовательного учреждения - детского сада. В настоящее время осуществляется проверка здания на дальнейшую пригодность. Об этом информирует сетевое издание "Gazeta.SPb".

Детский сад общей площадью более 2800 кв. м. рассчитан на 120 мест. В здании будут обучатся дети раннего, младшего и дошкольного возраста. В самом здании и прилагающей к нему территории буде вестись видеонаблюдение.

Заработать учреждение сможет уже в марте 2019 года.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"