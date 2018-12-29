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В Гатчине появится новый детский сад
Сегодня, 16:06
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KaterinaKono13

В Гатчине появится новый детский сад

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В шведском районе IQ города Гатчины появится детский сад для 120 малышей.

В шведском районе Гатчины окончены строительные работы по созданию нового общеобразовательного учреждения - детского сада. В настоящее время осуществляется проверка здания на дальнейшую пригодность. Об этом информирует сетевое издание "Gazeta.SPb".

Детский сад общей площадью более 2800 кв. м.  рассчитан на 120 мест. В здании будут обучатся дети раннего, младшего и дошкольного возраста. В самом здании и прилагающей к нему территории буде вестись видеонаблюдение. 

Заработать учреждение сможет уже в марте 2019 года.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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