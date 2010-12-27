ГИБДД: "При падении наледи на крышу авто нужно обращаться в страховую и управляющую компании"

Такой случай не является дорожно-транспортным происшествием.

Если на автомобиль упали глыбы снега и наледь, это не может считаться дорожно-транспортным происшествием. Так журналистам рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова.

Автовладельцу нужно зафиксировать все повреждения, обратиться в страховую компанию и компанию, обслуживающую дом, с которой упала наледь.

Водители могут обращаться в ГИБДД с претензиями по уборке дорог и безопасности движения на таких дорогах. Хотя в первую очередь это ответственность коммунальных служб. Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

К слову, в Петербурге только за январь официально зарегистрировано шесть тысяч нарушений правил парковки на улицах, где велась уборка снега.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК