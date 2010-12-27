В Финском заливе петербуржцы прокатились на Лох-несском чудовище и Ростральной колонне

Жители города предпочитают плавать на необычных достопримечательностях мира.

В Петербурге состоялся фестиваль самодельных плавающих средств "Залив". Он прошел в акватории Финского залива на выходных 4 и 5 августа. Рядом с территорией приморского парка 300-летия участники мероприятия пускали на водную гладь "флотилию" из необычных предметов. Особое внимание местных жителей привлекли плоты, сконструированные в виде чудовища из Лох-Несса, а также Ростральную колонну, оригинальная версия которой расположена в Северной столице на стрелке Васильевского острова.

Отметим, что целью участников было совершить заплыв на расстояние в сотню метров, при этом, успешно преодолеть препятствия. За испытаниями наблюдали сотрудники МЧС. Действия прошло без экстренного вмешательства спасателей.

Фото: Pixabay.com