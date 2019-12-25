В Федоровском поселении Ленобласти обнаружили нелегальный крематорий по сжиганию медотходов

По факту нарушения решения суда было возбуждено исполнительное производство.

В Фёдоровском городском поселении был найден крематорий по сжиганию медицинских отходов, у которого нет разрешения на осуществление данной деятельности. Объект работал нелегально. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Отметим, что суд постановил изъять участок земли у собственников, но те продолжают сжигать медицинские отходы, угрожая здоровью местных жителей.

По факту нарушения решения суда было возбуждено исполнительное производство, составлен акт о наложении ареста на земельный участок.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области