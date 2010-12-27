Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Эрмитаже представят мебель "для всех причуд тела"
Сегодня, 12:51
0
Shdaria
298

В Эрмитаже представят мебель "для всех причуд тела"

0
 
 

В Петербурге для посетителей Эрмитажа откроется новая выставка.

В Главном музейном комплексе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге 11 августа откроется выставка под названием "Мебель для всех причуд тела". Об этом сообщает пресс-служба музея. 

В экспозиции покажут уникальные образцы декоративно-прикладного искусства XIX века, которые сохранились от подлинного убранства Зимнего дворца.

Посетители увидят, как обставлялись гостиные, чем отличается диван-визави от дес-а-дос и что такое кресло-жаба. Искусство XIX века отличается увлечением экзотическими культурами, а также разными направлениями дизайна. В это время развивалось декоративное и мебельное профессиональное мастерство.

Теги: новости петербург , новости спб , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5