В Екатеринбурге во время принудительной госпитализации мужчина с коронавирусом ранил полицейского

Инфицированный мужчина отказался добровольно ложиться в больницу и набросился с ножом на участкового.

В Екатеринбурге пациент с коронавирусом ранил ножом сотрудника МВД.

Издание Е1.RU сообщает, что 18 апреля на улице Волгоградской сотрудники Роспотребнадзора собирались госпитализировать мужчину 1963 года с положительным анализом на коронавирус. Мужчина наотрез отказался от госпитализации и повел себя агрессивно. Он схватил нож и многократно пытался ранить участкового, который был вместе с сотрудниками Роспотребнадзора для сохранения порядка.

В результате участковый получил ножевое ранение предплечья, госпитализация ему не потребовалась. Мужчину с COVID-19 все-таки госпитализировали. Полиция начала проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти. Возможно возбуждение уголовного дела по статье, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сегодня ранее: В Екатеринбурге в пожаре погибли 12 лошадей и 5 собак

Фото: pixabay.com