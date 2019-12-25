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В Екатеринбурге во время принудительной госпитализации мужчина с коронавирусом ранил полицейского
Сегодня, 12:19
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MShaffter

В Екатеринбурге во время принудительной госпитализации мужчина с коронавирусом ранил полицейского

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Инфицированный мужчина отказался добровольно ложиться в больницу и набросился с ножом на участкового.

В Екатеринбурге пациент с коронавирусом ранил ножом сотрудника МВД.

Издание Е1.RU сообщает, что 18 апреля на улице Волгоградской сотрудники Роспотребнадзора собирались госпитализировать мужчину 1963 года с положительным анализом на коронавирус. Мужчина наотрез отказался от госпитализации и повел себя агрессивно. Он схватил нож и многократно пытался ранить участкового, который был вместе с сотрудниками Роспотребнадзора для сохранения порядка. 

В результате участковый получил ножевое ранение предплечья, госпитализация ему не потребовалась. Мужчину с COVID-19 все-таки госпитализировали. Полиция начала проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти. Возможно возбуждение уголовного дела по статье, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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