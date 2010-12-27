В Екатеринбурге школьнику оторвало кисть самодельной петардой

Пострадавший школьник воспитывается в благополучной семье и учится на хорошие оценки.

В Екатеринбурге 15-летнему школьнику оторвало кисть при изготовлении самодельной петарды.

Следственные органы по факту травмирования несовершеннолетнего проводят проверку. Как удалось выяснить, 15-летний школьник у себя дома пробовал сделать петарду. При изготовлении произошел взрыв, который травмировал руку школьника. Подросток к тому же получил сильные ожоги.

Как пишут в соцсетях, школьнику при взрыве оторвало взрывом кисть. Школьник воспитывается в благополучной семье и хорошо учится в школе.

Фото:pixabay.com