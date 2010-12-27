В Екатеринбурге автоледи на иномарке протаранила 6 автомобилей

В Екатеринбурге женщина за рулем иномарки протаранила 6 автомобилей.
ДТП произошло около 9 часов вечера 17 декабря. Женщина за рулем Toyota Auris двигалась по улице, с краю которой стояли припаркованные автомобили. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением и по касательной задела автомобили, которые в свою очередь оттолкнуло еще на несколько машин.
В машине была найдена бутылка из-под крепкого алкоголя. От медосвидетельствования женщина отказалась. В ДТП никто не пострадал.
Фото: Piter.TV
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