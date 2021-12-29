В Ейске голый "капитан космических войск" под наркотиками приставал к детской хоккейной команде

Момент побега подозреваемого попал на запись с камеры видеонаблюдения.

В Краснодарском крае мужчина приставал к детской хоккейной команде Об этом в рассказали журналисты в собственном Telegram-канале Mash. По сведениям от источника, нарушителем общественного спокойствия стал капитан космических войск. В момент совершения преступления местный житель якобы находился под воздействием запрещенных наркотических веществ (солей). Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в городе Ейск.

В СМИ уточнили, что пострадавшими от происшествия стали юные спортсмены из "Акулы 2021". Они прибыли в Ейск из Краснодара для участия в чемпионате "Золотая шайба". Там они увидели офицера, приехавшего с Камчатки. В Mash назвали имя предположительного нарушителя - Глеб Колпаков, который находился в отпуске. Мужчина мог прокрасться в отель к ребятам, затем полностью разделся и лег к 11-летнему мальчику. Он обнимал пострадавшего, а также поцеловал руку другого хоккеиста. После этих "операций" герой истории отключился.

В СМИ заметили, что взрослого мужчину разбудил тренер команды, в результате голому нарушителю пришлось убегать. Он забыл в отеле документы и одежду. Спустя некоторое время преступник сам пришел в отделение полиции. Он сообщил, что не хотел приставать к детям, а свое поведение объяснил запрещенными веществами.

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Фото и видео: Telegram / Mash

