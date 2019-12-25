В День балета Мариинский театр покажет гала-концерт с Дианой Вишнёвой

Часть мероприятий будет транслироваться онлайн.

Сегодня, 19 октября, отмечается Всемирный день балета. В честь праздника крупнейшие балетные кампании проведут трансляции классов и репетиций, покажут закулисную жизнь. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Зрителей приглашают в 17:00 присоединиться к онлайн-разговору с будущими звездами Мариинского театра: Марией Хоревой, Марией Ильюшкиной, Мей Нагахиса, Романом Малышевым, Всеволодом Маевским и другими. Модератором паблик-тока станет и.о. художественного руководителя Мариинского балета Юрий Фатеев.

В 19:00 состоится гала-концерт балета с участием Дианы Вишнёвой, Виктории Терёшкиной, Екатерины Кондауровой и Кимин Ким. Зрители смогут увидеть, как в Мариинском готовится премьера балета "Дочь фараона" Алексея Ратманского о фантазийном путешествии в Древний Египет.

Академия танца Бориса Эйфмана представит клип, в котором студенты исполняют танец в знакомых местах Петербурга. Для детей 6-12 лет состоится открытый просмотр. Педагоги проверят физические данные ребенка, который мечтает поступить в хореографическое училище, и оценят его шансы учиться в Академии.

Фото: Piter.TV