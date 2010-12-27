Около железнодорожной станции Дачное в кустах нашли розовый гроб‍ со следами крови

Предмет направлен на экспертизу специалистам.

В Кировском районе в отделении полиции исследуют необычную находку, обнаруженную местными жителями. В правоохранительные органы поступило сообщение о спрятанном в кустах около железнодорожной станции Дачное розовом гробе. Он оказался внутри пустым, однако, на нем сохранились следы крови.

Сведения поступили на пульт диспетчера в 10.30 утра 5 августа. Участковый выехал на место и нашел около вертолетной площадки "Хели драйв" гроб длиной в два метра. Кроме бурых следов от крови внутри находились медицинские перчатки.

По данному инциденту проводится проверка.

Фото: Piter.tv