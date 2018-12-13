В ДТП с загоревшейся "Газелью" пострадали три человека

От столкновения с легковым автомобилем в "Газели" разорвался газовый баллон. Пострадали водители автомобилей и пассажир грузовика.

Ночью 12 мая произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. Об этом сообщили очевидцы.

В первом часу ночи Saab выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с "Газелью". Очевидцы предполагают, что водитель иномарки заснул за рулем, на скорости около 50 км/ч он резко затормозил и оказался на встречной полосе. От столкновения разорвало находившийся в грузовике газовый баллон. Машина загорелась.

Свидетель аварии, который вел трансляцию в Instagram во время движения, достал из горящей машины водителя и пассажира, а также водителя иномарки. Молодой человек потерял сознание.

Пострадавших доставили в больницу.

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