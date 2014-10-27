Стало известно о пострадавших утреннего ДТП на Стачек

В ДТП на проспекте Стачек, которое произошло ранним утром пострадали два водителя.

Утром 19 сентября в Петербурга произашла серьезная авария в Кировском районе. На проспекте стачек в ДТП попали автобус и самосвал. Видеокадрами произошедшего поделились свидетели в социальную сеть "Вконтакте".

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, около в 05:35 водитель автобуса "МАЗ" следовал по улице Морской Пехоты и совершал поворот налево в боковой проезд проспекта Стачек. Водитель допустил столкновение с КАМАЗом. От сталкновения самосвал упал. А автобус продолжил свое движение и врезался в другой МАЗ.

Известно, что травмы получили водитель первого МАЗа и грузовика. Оба мужчины в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали на реанимации в больницу.

Видео, фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург