На проспекте Науки произошла авария: водитель маршрутки въехал в автобус

В ДТП пострадали четыре человека.

Сегодня утром на проспекте Науки произошла авария: водитель маршрутки К193 врезался в автобус "Нефтегаз" прямо перед пешеходным переходом. В результате ДТП пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на слова пресс-службы УГИБДД.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на место аварии приехала скорая помощь и сотрудники ДПС. В сторону ж/д станции "Ручьи" все трамваи стоят.

Отмечается, что за рулем ПАЗа находился 25-летний водитель. Маршрут К193 (станция метро "Старая деревня" — проспект Маршака) обслуживает ООО "Петербургская транспортная компания".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург