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В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек

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Две пассажирки маршрутки получили травмы.

На Ставрополье произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 21 января на 21-м километре автодороги Светлоград–Благодарный–Буденновск. Водитель иномарки Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирской ГАЗелью. 38-летняя жительница Кисловодска, находившаяся за рулем легковушки, погибла от полученных травм в результате ДТП. Две пассажирки маршрутки получили травмы. Их доставили в больницу. По данным госавтоинспекции, водитель иномарки неоднократно привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее мы сообщали, что мусоровоз слетел с трассы в пригороде Южно-Сахалинска.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Теги: дтп, жертвы, маршрутка, пострадавшие, ставрополье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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