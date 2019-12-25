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В ДТП на перекрестке Ударников и Наставников погиб пешеход
Сегодня, 22:05
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arteliseev

В ДТП на перекрестке Ударников и Наставников погиб пешеход

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Мужчину сбили на пешеходном переходе.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 19 марта около 19:10 на  пересечении проспектов Ударников и Наставников произошло смертельное ДТП.

Водитель 26 лет, управляя автомобилем "Лифан", наехал на пешехода в зоне пешеходного перехода. В результате аварии мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы писали, что на перекрестке улицы Руставели и проспекта Просвещения столкнулись два автобуса.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". 

Теги: авария, дтп, петербург, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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