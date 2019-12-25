В ДТП на КАД пострадал ребёнок

Сегодня, 8 марта, на петербургской кольцевой автодороге (КАД) произошло ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка.
Известно, что мужчина за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Он был абсолютно трезв.
Скорая помощь госпитализировала его в среднем состоянии тяжести. Также в автомобиле находилась девочка. Она тоже получила серьёзные травмы, несмотря на пристёгнутый ремень.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются детали ДТП.
Ранее мы сообщили, что на перекрестке улиц Доблести и Казакова произошла авария с тремя авто.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )