В ДТП на КАД пострадал ребёнок

Девочка госпитализирована в больницу.

Сегодня, 8 марта, на петербургской кольцевой автодороге (КАД) произошло ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка.

Известно, что мужчина за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Он был абсолютно трезв.

Скорая помощь госпитализировала его в среднем состоянии тяжести. Также в автомобиле находилась девочка. Она тоже получила серьёзные травмы, несмотря на пристёгнутый ремень.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются детали ДТП.

Ранее мы сообщили, что на перекрестке улиц Доблести и Казакова произошла авария с тремя авто.

Фото: Pixabay