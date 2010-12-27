В Челябинской области во время игры в прятки электроплита убила мальчика

Ребенок находился дома с мамой и другом.

В Челябинске 7-летний мальчик погиб у себя дома, играя в прятки с другом.

Сообщается, что мальчик находился дома с мамой и с другом. Во время игры в прятки ребенок решил спрятаться за электроплиту на кухне. Прикоснувшись к задней поверхности плиты, ребенка смертельно ударило током.

По данному факту следствие проводит проверку. Выясняется обстоятельство гибели ребенка. В ходе проверки будет выяснено, что привело к трагедии: роковая случайность или ненадлежащее использование элетроприбора.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности гибели 8-летнего мальчика в Саратовской области, который задохнулся в старом холодильнике.