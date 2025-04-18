До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек.

В Челябинской области тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 18 апреля в Миассе. Поступило сообщение о возгорании кровли склада лако-красочной продукции. Площадь огня составила 600 квадратных метров.

До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек. В тушении пожара участвуют 36 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что жительница Забайкалья случайно подожгла поле.

Видео: МЧС России