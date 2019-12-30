В Центральную Россию придет похолодание

Температура воздуха опустится до -11.

В Гидрометцентр предупредили россиян о резком похолодании в Центральной России в середине следующей недели. Об это "РТ" рассказала заведующая лабораторией Людмила Паршина.

С 4 февраля температура воздуха опустится до -5, а днем повысится до +1, пройдет небольшой снег. На следующий день похолодает до -6...-11 ночью и -3...-8 днем. В четверг и пятницу похолодает еще сильнее — до -9...-11 ночью, а днем до -5...-9.

В выходные синоптики прогнозируют потепление. В субботу термометр покажет от -1 до -6 градусов, а в воскресенье днем температура поднимется до +1.