В Боткинской больнице опасные отходы маскировали под бытовой мусор

"Фонтанка.ру" заявила о вывозе эпидемиологически опасных отходов из больницы под видом обычного медицинского мусора.

В петербургской больнице имени Боткина обнаружено хранилище опасных отходов. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". По сведениям издания, в Смольном о ситуации знают, прокуратура задумывается о возбуждении уголовного дела о преступной халатности. Однако, стоит отметить, что учреждения горздрава выведены из-под надзора экологического контроля. В данном конкретном случае хранение угрожает эпидемиологической обстановке.

В 2007 году для больницы закупили два устройства, которые занимаются утилизацией опасных отходов. Однако немецкое оборудование не используется: один прибор находится в полуразобранном состоянии в филиале на Пискаревском проспекте, со второго даже не сняли пленку изготовителя.

Отметим, что официального признания вывоза опасного мусора компаниями-подрядчиками не было.

Фото: Piter.tv