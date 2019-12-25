В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

В своей работе ученые использовали тест ДНК.

Ученые обнаружили в Болгарии самые древние останки представителя вида Homo Sapiens. Об этом написали в журнале Nature.

Археологи нашли в пещере Бачо Киро пять окаменелостей неизвестного происхождения. Чтобы установить природу находки они провели анализ ДНК. Тест показал, что останки принадлежали представителю вида Homo Sapiens.

Помимо этого ученые выясняли, что возраст находки составляет примерно 45 тысяч лет. Эксперты предположили, что именно в это время древние люди впервые появились на территории современной Европы.