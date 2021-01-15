Одна из погибших была несовершеннолетней.

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 18 июля в районе села Бакалы. 23-летний водитель Audi A5 сбил четырех женщин, одна из которых была несовершеннолетней. Они скончались до приезда скорой помощи.

Севастьянов отметил, что освидетельствование водителя показало 0.333 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Турции шесть человек пострадали в ДТП с автобусом.

Видео: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан