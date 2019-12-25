В БДТ проведут марафон в поддержку врачей

Средства пойдут на помощь НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова 17 мая состоится Марафон поддержки врачей. Его проведение запланировано в рамках социального дня онлайн-платформы "БДТ Digital".

Ведущие артисты театра (Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Георгий Штиль, Нина Усатова и другие) будут читать документальные тексты, написанные медицинскими работниками – теми людьми, кто находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом.

В самом театре современную ситуацию с коронавирусом сравнили с военной. Вырученные средства пойдут на помощь НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Не все [врачи] могут рассказать о том, в каких условиях им приходится спасать людей. Мы можем сказать об этом за них. Мы считаем, что эти документальные свидетельства времени должны прозвучать – прокомментировали в БДТ идею акции.

Фото: БДТ имени Товстоногова / ВКонтакте