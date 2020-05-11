В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим

По состоянию на 11 мая, в Астраханской области зарегистрировано 806 человек с коронавирусом.

В Астраханской областе продлили режим карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании оперштаба по коронавирусу.

Глава области сказал, что по количеству свободных коек и охвату тестированием регион находится в "зеленой зоне", но коэффициенты распространения инфекции ухудшаются. Так, за последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости в области составил 40%.

Таким образом, наша область по показателю распространения инфекции не вышла на так называемое плато

Игорь Бабушкин

Губернатор добавил, что получил от Роскомнадзора рекомендации продлить режим карантина.

По состоянию на 11 мая, в Астраханской области зарегистрировано 806 человек с коронавирусом. За последние сутки число больных увеличилось на 42 человека.

Видео: Instagram / babushkin_iyu