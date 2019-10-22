В Ангарске водитель сбил бабушку на газоне, затем еще раз переехал и сбежал

Вопиющее ДТП попало в объектив камеры наблюдения на подъезде жилого дома.

Чудовищное ДТП произошло накануне утром, 21 октября, во дворе жилового дома в Ангарске Иркутской области.

ДТП произошло около 9 часов утра в микрорайоне 6 возле жилого дома. Женщина 1955 года рождения, услышав шум приближающегося автомобиля, забралась на газон у дома. Белая иномарка, как будто специально, совершила наезд на пожилую женщину. Женщина была сбита с ног, а затем оказалась под бампером машины. Израненная пенсионерка начала стучать по машине.

Из праворульного автомобиля вышел пассажир, посмотрел на сбитую женщину, что-то сказал водителю и спокойно ушел с места ДТП. Водитель иномарки через мгновение возобновил движение, при этом переехал по ногам пенсионерки и скрылся с места ДТП.

Примечательно, что у подъезда стояла в момент совершения наезда темная иномарка. Из нее выходил мужчина, увидев происходящее, он сел в машину и уехал. Женщина с травмами доставлена в больницу. У нее диагностированы переломы голени, таза, черепно-мозговая травма. Автомобиль, совершивший наезд, вскоре обнаружили без водителя. Водителя ищут.

Видео: YouTube/НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ Постовой