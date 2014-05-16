В тушении огня участвовали девять специалистов и две единицы техники.

В Амурской области на пожаре пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября в селе Васильевка. Поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме. Женщина с дочерью выбежала через горящую веранду. Мужчина с сыном выбирались через разбитое окно. В больницу доставлены хозяева и их дочь. Сын не пострадал.

Площадаь пожара составила 142 квадратных метра. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. В тушении огня участвовали девять специалистов и две единицы техники.

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Видео: МЧС России