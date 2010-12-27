В Адмиралтейском районе ветер опрокинул дорожный знак на Audi

Машина получила вмятину на капоте.

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 12 августа сильными порывами ветра сбило дорожный знак. Столб приземлился на остановившийся поблизости автомобиль. Как отмечают свидетели событий, инцидент произошел вблизи пространства "Новая Голландия".

В результате разгула стихии пострадала иномарка "Ауди". Владельцу транспортного средства травм нанесено не было.

Стоит отметить, что на 13 число эксперты прогнозируют штормовое предупреждение. Специалисты из Гидрометцентра объявили о "желтом" уровне опасности на понедельник. По данным ГУ МЧС по региону ветер достигнет максимум скорости в 12 метров в секунду. На территории города в течение дня могут проливаться кратковременные дожди.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб