В Адмиралтейском районе недосчитались знаков пешеходных переходов

В ближайшее время нарушения будут устранены.

В Адмиралтейском районе представители петербургской прокуратуры недосчитались пешеходных знаков. На нескольких участках дороги, на которых должны были быть установлены предупреждающие конструкции зияла пустота. В результате постановление об устранении нарушений предъявлено ГКУ ""Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сотрудники надзорного ведомства проверили 13 улиц. Оснащения дорожными знаками не оказалось на Римского-Корсакова, Старо-Петергофском, Рижском, Лермонтовском, Вознесенском проспектах, а также на набережных реки Фонтанки и Обводного канала, улицах Циолковского, Дровяной, Декабристов, Степана Разина, Бойцовой и в Дерптском переулке.

Установлено, что на этих улицах в нарушение требований закона отсутствуют дублирующие знаки "Пешеходный переход" говорится в официальном обращении Прокуратуры

Кроме отсутствия пешеходных знаков инспекция также не нашла дорожной разметки для пешеходов на некоторых участках дорог.

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