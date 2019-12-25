В 2022 году власти Ленобласти выделят 365 млн рублей на догазификацию

В этом году подано более 17,5 тысяч заявок на газификацию индивидуальных домов.

Власти Ленобласти выделили из бюджета 115 млн рублей на прокладку газопроводов по участкам жителей и приобретение газового оборудования в 2022 году. К ним добавятся еще 350 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На эти цели область выделяет средства с 2013 года. В 2013-2021 годах было перечислено более 500 млн рублей и газифицировано почти 4 тысячи домовладений. В следующему году сумма на домовладение составит до 300 тысяч рублей – для льготников и 180 тысяч рублей – для других категорий жителей.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев отметил, с каждым годом количество заключаемых договоров на технологическое присоединение растет. Только в этом году подано более 17,5 тысяч заявок на газификацию индивидуальных домов.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти