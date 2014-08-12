В 2021 году Сбер выдал застройщикам СЗФО более 100 млрд рублей

Объем портфеля превысил 330 млрд рублей.

В 2021 году объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости в СЗФО в Сбербанке вырос в три раза по сравнению с прошлым годом и составил 105 млрд рублей. Объем портфеля превысил 330 млрд рублей.

Наибольшую динамику в СЗФО показывают Петербург и Ленобласть. Количество новых партнеров банка в регионе за год увеличилось на 88 компаний. Сбер продолжает активно финансировать новые проекты партнеров, в числе которых такие крупные застройщики, как Setl Group, "Группа ЛСР", Группа "Эталон", ГК "Лидер Групп", ГК ЦДС, "РСТИ (Росстройинвест)" и др.

В 2021 году мы работали по отлаженным механизмам, к тому же нам удалось сократить сроки рассмотрения сделок, что повлияло на спрос и объем выдач. Кроме этого, принята индивидуальная стратегия для застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области с охватом порядка 85% строящихся проектов. То есть по ним мы отказались от требования по собственному участию. В новом году мы продолжим оптимизировать сроки и будем переводить сделки финансирования жилья в онлайн. Наша цель – одобрение стандартного кредита за 5 дней. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сбер предоставляет широкую линейку кредитных продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, до cashout-финансирования под будущую прибыль реализуемых проектов. Все это дает клиентам банка возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

Фото: Piter.TV