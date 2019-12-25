В 2020 году в авариях на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 19 детей

В целом количество ДТП с детьми снизилось.

С января по ноябрь 2020 в Петербурге и области зафиксировали 697 аварий с участием детей. В них пострадали 768 несовершеннолетних. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Несмотря на то, что количество ДТП по сравнению с 2019-м годом снизилось на 23,9%, погибших стало больше. Число жертв составило 19 человек. Это на 5,6% больше, чем в прошлом году.

Детей сбивали на дорогах 277 раз, в качестве пассажиров они попадали в ДТП 328 раз, в качестве велосипедистов — 65 раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что километраж на КАД Петербурга остался только на внутреннем кольце.

Фото: Piter.TV