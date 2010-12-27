В Светогорске появятся крытая ледовая арена и модернизированный бассейн

Строительство новой крытой ледовой арены займет около 12-13 месяцев.

Глава администрации Светогорского городского поселения Сергей Давыдов рассказал, что строительство новой крытой ледовой арены займет около 12-13 месяцев. Участок уже отдан в аренду застройщику.

По словам Сергей Давыдова, площадка включит в себя арену с искусственным льдом, раздевалки и душевые. Современный объект могут достроить к осени 2020 года. Застройщиком выступает компания "Газпром".

Цикл строительства такого объекта равняется примерно 12-13 месяцев. Мы надеемся, что объект сдадут где-то к осени 2020 года. Но говорить о точных сроках можно лишь после подписания соглашения. Предварительно участок уже отдан в аренду застройщику. Мы очень долго сотрудничали с "Газпромом", согласовывая нужным нам вопросы. Сейчас проект на стадии окончания экспертизы. рассказал Сергей Давыдов

Арену построят на перекрестке улиц Красноармейской и Победы, недалеко от местной школы. Кроме того, вопрос о новом бассейне остается открытым. Старый объект ремонтировать невыгодно, ибо стоимость ремонта равняется стоимости строительства с нуля.