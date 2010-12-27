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В Светогорске появятся крытая ледовая арена и модернизированный бассейн
Сегодня, 17:31
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KaterinaKono13

В Светогорске появятся крытая ледовая арена и модернизированный бассейн

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Строительство новой крытой ледовой арены займет около 12-13 месяцев.

Глава администрации Светогорского городского поселения Сергей Давыдов рассказал, что строительство новой крытой ледовой арены займет около 12-13 месяцев. Участок уже отдан в аренду застройщику.

По словам Сергей Давыдова, площадка включит в себя арену с искусственным льдом, раздевалки и душевые. Современный объект могут достроить к осени 2020 года. Застройщиком выступает компания "Газпром".

Цикл строительства такого объекта равняется примерно 12-13 месяцев. Мы надеемся, что объект сдадут где-то к осени 2020 года. Но говорить о точных сроках можно лишь после подписания соглашения. Предварительно участок уже отдан в аренду застройщику. Мы очень долго сотрудничали с "Газпромом", согласовывая нужным нам вопросы. Сейчас проект на стадии окончания экспертизы.

рассказал Сергей Давыдов

Арену построят на перекрестке улиц Красноармейской и Победы, недалеко от местной школы. Кроме того, вопрос о новом бассейне остается открытым. Старый объект ремонтировать невыгодно, ибо стоимость ремонта равняется стоимости строительства с нуля.

Эксперты заключили, что стоимость ремонта нашего бассейна равняется стоимости бассейна нового. Учитывая, что бассейн строился хозяйственным способом, к сегодняшнему дню его элементы исчерпали свою пригодность. А новый объект будет как красивее архитектурно, так и более современным.

заключил Давыдов 

Теги: выборг, крытая ледовая арена светогорск, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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