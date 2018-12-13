В Выборг прибыли участники велопробега "Выборг – Лаппеенранта – Выборг"

Всего в мероприятии участвовало более 130 человек, в том числе представители администрации МО "Выборгский район" и руководство муниципалитета г. Лаппеенранта.

Десятого мая на Красную площадь нашего города прибыли участники 32-го велопробега "Выборг - Лаппеенранта – Выборг". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Всего в мероприятии участвовало более 130 человек, в том числе представители администрации МО "Выборгский район" и руководство муниципалитета г. Лаппеенранта.

С приветственным словом к российским и финским велосипедистам обратился и.о. заместителя главы районной администрации Андрей Голобородько.

В своем обращении к участникам он отметил, что в рамках Договора о сотрудничестве между Выборгом и Лаппеенрантой реализуются многие совместные проекты в области культуры, спорта, образования и др. Также Андрей Голобородько выразил надежду на дальнейшее развитие добрососедских отношений между приграничными городами.

Свою благодарность за сохранение традиции проведения велопробега и за радушный прием выразил мэр Лаппеенранты Киммо Ярва.

Завтра участники мероприятия отправятся из Выборга в Лаппеенранту.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО