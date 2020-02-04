ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Украина подала в суд на РФ в 2015 году.

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Киева, поданную на Москву по поводу импорта железнодорожного оборудования. Об этом сообщают РИА "Новости".

В 2015 году Украина подала в суд на РФ, посчитав что она необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава и других комплектующих с Незалежной. В 2018 году третейская группа полностью согласилась с позицией Москвы, на что Киев подал апелляцию в августе того же года.

В итоге ВТО в своем решении частично пересмотрел вердикт панели арбитров в нескольких положениях, сообщил источники российского СМИ.