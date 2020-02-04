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Вчера, 22:37
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

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Украина подала в суд на РФ в 2015 году.

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Киева, поданную на Москву по поводу импорта железнодорожного оборудования. Об этом сообщают РИА "Новости". 

В 2015 году Украина подала в суд на РФ, посчитав что она  необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава и других комплектующих с Незалежной. В 2018 году третейская группа полностью согласилась с позицией Москвы, на что Киев подал апелляцию в августе того же года.

В итоге ВТО в своем решении частично пересмотрел вердикт панели арбитров в нескольких положениях, сообщил источники российского СМИ.

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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