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В Петербурге создали 21 крещенскую купель
Сегодня, 13:25
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В Петербурге создали 21 крещенскую купель

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Горожане встретят один из православных праздников 19 января.

В среду, 19 января, петербуржцы встретят один из главных православных праздников. Отмечается, что уже подготовлено два десятка купелей для крещенских купаний.

Петербургские спасатели создали предварительный список мест, определенных для крещенских купаний. Так, купели сделали  на Васильевском острове, в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Полный список опубликован на сайте МЧС.

Фото: Piter.tv

Теги: крещение, крещенские купели, купели, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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