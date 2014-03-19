От коронавируса вакцинировались более 740 тыс. жителей Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в том числе за последние сутки ― 383. Развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19.

В четверг, 11 ноября, пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила Piter.tv, что с начала прививочной кампании в регионе привились 746 300 жителей области.

За сутки прививку поставили 11 745 человек. Чаще всего при вакцинации используется Спутник V.

Врач инфекционного отделения для лечения COVID-19 №2 Лужской межрайонной больницы Кермен Болдырева поделилась, что люди, которые имеют полную вакцинацию, болеют намного легче.

Всего в регионе было зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в том числе за последние сутки ― 383. В больницах развернули 2508 коек для пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.tv