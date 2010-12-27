Узбек-пироман облил бензином и поджег свою девушку в Кемерове

В Кемерове вынесен приговор 24-летнему мигранту. Он спалил свою девушку, когда она спала.

На Кузбассе суд приговорил 24-летнего гражданина Узбекистана к лишению свободы на 12 лет. Все это время преступник проведет в колонии общего режима. Его осудили за приченение тяжелого вреда здоровью своей девушки.

Как сообщают местные СМИ, еще в декабре 2016 года неадекватный мигрант облил бензином спящую подружку и поджег ее. В результате нападения у несчастной обгорели 47% тела: она до сих пор находится на лечении. Свой поступок узбек-нелегал (оказалось, что он незаконно находился на территории РФ) объяснил личными причинами. Якобы девушка в ту ночь оскорбляла его за низкий заработок и отказ купить любимой новые духи.

Сообщается, что перед преступлением девушка что-то почувствовала и выгнала друга на улицу. Однако глубокой ночью он пролез в открытое окно, полил спящую красавицу бензином и бросил в нее горящую спичку. В результате поджога пострадала не только девушка, но и квартира: пожар уничтожил сразу две комнаты в многоквартирном доме.

Ранее мы писали, что мигрант-насильник задержан петербуржцем при нападении на соседку.