Утром 3 сентября Санкт-Петербург накрыл туман: днем ожидается до плюс 23

Северная столица утром "утонула" в тумане.

В понедельник 3 сентября город на Неве ждет теплая ясная погода. В течение дня возможны осадки, но специалисты отмечают, что преимущественно обойдется без дождей. В отдельных районах Ленинградской области пройдут грозы. Об этом рассказали представители Гидрометцентра по региону.

Утром местные жители заметили сильный туман. На территории Северной столицы будет дуть восточный ветер. Его скорость достигнет двух-трех метров в секунду. Атмосферное давление не будет сильно колебаться. Оно останется в пределах нормы.

Температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до плюс 15.

Фото и видео: Piter.tv