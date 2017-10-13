Утро в Петербурге началось с 7-бальных пробок

Санкт-Петербург погряз в пробках на юге, на севере и в центре.

13 октября водители Санкт-Петербурга встретили утро в машинах из-за 7-бальных пробок. Сильнее всего страдает центр. Об этом сообщают «Яндекс.Пробоки».

Самое плотное движение на Петроградской стороне. Пробки собрались на Каменноостровском проспекте, Троицкой набережной и Троицком мосту. Общая длина их около 5 км (50 минут). Остановились улицы Куйбышева и Кронверкская набережная.

Пробка также наблюдается на Дворцовой, Кутузова и Литейном мосту.

Сильный затор на 40 минут и протяженностью 3,9 км наблюдается по маршруту от Петропавловского переулка до Петроградской набережной.

На юго-западе собрались пробки на Проспекте Стачек и Краснопутиловской улице.

На Севере традиционно заторы на Приморском проспекте и улице Савушкина.