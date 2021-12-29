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Утро после каникул началось в Петербурге с 7-балльных пробок
Сегодня, 9:35
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Утро после каникул началось в Петербурге с 7-балльных пробок

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К половине десятого дорожную ситуацию оценили в 6 баллов, а еще через 10 минут – на 5 баллов.

Утро первого после каникул понедельника началось в Петербурге с пробок, которые к 10 часам стали меньше. Так, уже в 9:35 дорожную ситуацию сервис "Яндекса" оценил на 5 баллов. Дороги, судя по карте, полупустые, за исключением участков с авариями.

"Бордовым" окрашены только несколько участков: на Парашютной улице, проспекте Энгельса, перекрестке Кантемировской и Белоостровской улиц, на набережной Макарова и Кадетской линии, на проспекте Энергетиков, Народной улице и Октябрьской набережной, Софийской улице. Мало и "красных" участков, в основном дороги "желтые".

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"; Piter.tv

Теги: петербург, пробки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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