Более 40 тыс. "кубов" воды использовали для полива дорог в Петербурге за неделю

На данный момент на дорогах города на Неве задействованы 423 машины и 744 специалиста, в парках и скверах – 1051 работник ручного труда, а также 285 тракторов и грузовиков.

На прошлой неделе в Северной столице усилили полив проезжих частей и тортуаров в связи с настигнувшей город жарой. В общей сложности профильные службы израсходовали на эти нужды более 41 тыс. кубометров воды. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Кроме того, во избежание подтоплений было прочищено свыше 5 тыс. входов в ливневую канализацию. От грязи избавлялись с помощью 9 тыс. литров специального средства. Также в период с 7 по 13 августа было отмыто более 800 остановок. На полигон вывезли 1100 куб.м. и 1100 т смёта.

На данный момент на дорогах города на Неве задействованы 423 машины и 744 специалиста, в парках и скверах – 1051 работник ручного труда, а также 285 тракторов и грузовиков. Все вопросы по уборке дорог можно задать по телефону 314-60-13, а также в приложении "Госуслуги Решаем вместе" и на странице комблага "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили о том, что садовники борются с борщевиком в Полежаевском парке.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга