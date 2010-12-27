Ушла из жизни старейший сотрудник Ленинградской станции скорой помощи

Нине Поповой было 87 лет, 60 из них она проработала в медицинском учреждении.

Не стало старейшего сотрудника Городской станции скорой медицинской помощи Петебурга, Нина Попова работала в организации более 60 лет. Информация об этом появилась в группе медицинского учреждения "ВКонтакте".

Нина Васильевна начала работать в ленинградской скорой на должности выездного фельдшера 8 подстанции в 1932 году, а через 6 лет стала старшей медсестрой подстанции. С 1979 года - старшая медсестра Ленинградской скорой.

"Причем ГССМП не была для нее лишь местом работы. Она всегда была активной общественницей и организатором досуга, участницей спортивных соревнований и профессиональных смотров-конкурсов, слетов художественной самодеятельности и медицинских конференций". - говорится в сообщении.

Затем совместно с работой старшей медсестры Нина Попова были председателем Совета средних медицинских работников. Совет разбирал жалобы, нарушения оперативной работы и другие спорные моменты в деятельности бригад скорой.

Последние 15 лет старейшая сотрудница организации занималась изучением документов из фонда музея истории Городской станции скорой медицинской помощи, их систематизацией, а также проведением экскурсий и налаживанием контактов с архивами и другими музеями Петербурга.

Дата похорон станет известна позднее.

Фото: vk.com/spb_gssmp_news