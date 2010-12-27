Ушел из жизни контр-адмирал, историк, общественный деятель Константин Шопотов

Константин Антонович внес неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания выборгской молодежи, многое сделал для страны и ее истории, для увековечения памяти героев Балтийского флота.

В воскресенье, 3 марта, не стало Константина Антоновича Шопотова. Уход из жизни контр-адмирала, историка, общественного деятеля, выдающейся личности Константина Шопотова - большая утрата для Выборгского района, Ленинградской области и всей России.

К. А. Шопотов являлся кандидатом исторических наук, обладателем Национальной литературной премии "Золотое перо Руси", членом Союза писателей России, исследователем и популяризатором морских экспедиций России, президентом ордена Петра Великого общества "Память Балтики", лауреатом Российской национальной премии "За многолетний вклад в подводную деятельность", и это лишь часть его заслуг и достижений.

Константин Антонович внес неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания выборгской молодежи, многое сделал для страны и ее истории, для увековечения памяти героев Балтийского флота. Жизненный путь Константина Шопотова является примером для каждого выборжца, гражданина своей страны, образцом мужской доблести и чести, патриота Родины.

Прощание с Константином Антоновичем состоится 7 марта в 11 часов в Высшем Военно-Морском Краснознаменном орденов Ленина и Ушакова 1 степени училище им. М.В. Фрунзе (Санкт-Петербург, ст.м. Василеостровская, вход со стороны 12 линии).

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО