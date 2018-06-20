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Уроки французского у школьников из Тихвина проходят на "родине" языка
Сегодня, 14:06
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KaterinaKono13

Уроки французского у школьников из Тихвина проходят на "родине" языка

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Возможность обучиться французскому на родине языка предоставилась 11 ребятам и 4 педагогам.

Начиная с двадцать восьмого марта по пятое апреля по программе лингвистического обмена группа школьников из города Тихвина будет учить французский язык в городе Эрувиль-Сен-Клер (Франция). Об этом сообщает сетевое издание "Оnline47".

Договор о школьном лингвистическом обмене заключен между французским лицеем "Альенде" и тихвинскими "Гимназией №2" и "СОШ №6". 

Возможность обучиться французскому на родине языка предоставилась 11 ребятам и 4 педагогам.  

Занимательный факт, в Эрувиль-Сен-Клере в честь Тихвина были названы улица и площадь, а в Тихвине имя побратима носит парк.

Источник: сетевое издание "Оnline47"

Теги: новости ленобласти, обучение по обмену, уроки французского
Категории: Новости Ленинградской области,

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