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Урну с прахом пенсионерки обнаружили во дворе Купчино
Сегодня, 15:10
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Урну с прахом пенсионерки обнаружили во дворе Купчино

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На крышке урны указано имя и годы жизни.

В четверг, 11 апреля, жители одного из домов на улице Турку в Петербурге обнаружили на лавочке урну с пеплом пожилой женщины. Свидетели происшествия поделились информацией в социальных сетях.

На крышке урны указано имя и годы жизни. По датам можно определить, что в урне находятся останки 84-летней женщины. На данный момент неизвестно, кто оставил прах на улице.

В комментариях пользователи предложили обратиться в крематорий, поскольку на урне указан номер кремации. Некоторые предложили обратиться в полицию и проанализировать записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъездах.

Фото: ВКонтакте / ТВОЕ КУПЧИНО

Теги: происшествие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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