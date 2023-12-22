Урну с прахом пенсионерки обнаружили во дворе Купчино

На крышке урны указано имя и годы жизни.

В четверг, 11 апреля, жители одного из домов на улице Турку в Петербурге обнаружили на лавочке урну с пеплом пожилой женщины. Свидетели происшествия поделились информацией в социальных сетях.

На крышке урны указано имя и годы жизни. По датам можно определить, что в урне находятся останки 84-летней женщины. На данный момент неизвестно, кто оставил прах на улице.

В комментариях пользователи предложили обратиться в крематорий, поскольку на урне указан номер кремации. Некоторые предложили обратиться в полицию и проанализировать записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъездах.

Фото: ВКонтакте / ТВОЕ КУПЧИНО