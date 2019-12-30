Застройщик проконсультирует жителей исторических домов на Большой Разночинной по вопросам трещин

Жителей исторических домов на Большой Разночинной готовы проконсультировать с 16 до 18 часов.

Жители исторических домов на Большой Разночинной улице, в которых образовались трещины, смогут проконсультироваться у управляющей компании "Бронка Девелопмент", которая ведет строительство по соседству. Об этом 10 января сообщила "Фонтанка.ру".

Петербуржцы считают, что в трещины на домах на Большой Разночинной появились из-за стройки элитного жилья, однако никаких официальных заключений на этот счет нет. ГБУ "Центр экспертно-технического сопровождения" регулярно проводит технический мониторинг.

Застройщик организовал штаб для приема жителей. Проконсультироваться можно с 16 до 18 часов по адресу Больша Разночинная, дом 19, квартира 27. Кроме того, будет проведено дополнительное техническое обследование домов, которые находятся поблизости.

Фото: bronkagroup.ru